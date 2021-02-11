У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура

У Житомирі офіцер патрульної поліції побив водія - молодшому лейтенанту повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирськоі області.

За даними слідства, подія відбулася у листопаді минулого року у Житомирі, близько другої години ночі.

Патрульні поліції, зупинивши автомобіль за порушення правил дорожнього руху (не ввімкнений покажчик повороту під час виконання повороту) та підозрюючи водіння у стані алкогольного сп’яніння, запропонували водію пройти тест на алкоголь, від якого він відмовився. У подальшому водію одягнули кайданки та один із патрульних поліції завдав декілька ударів гумовим кийком, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження.

У відділенні поліції, куди потерпілого доставлено для складання адмінпротоколу про адмінправопорушення, чоловіку стало зле, у зв’язку з чим його відвезли до медичного закладу, де невідкладно прооперували.

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Зазначається, що подія набула значного резонансу, зокрема у соцмережах.

10 лютого патрульному повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися застосуванням спеціальних засобів, що спричинили тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365 КК України).