Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей, - Єрмак про загострення ситуації на Донбасі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є "організованою провокацією".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.

"Збереження режиму припинення вогню є найбільш важливим. Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не перебувають в постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже добре організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають", - заявив Єрмак.

Також читайте: За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов