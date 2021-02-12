Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей, - Єрмак про загострення ситуації на Донбасі
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є "організованою провокацією".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.
Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.
"Збереження режиму припинення вогню є найбільш важливим. Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не перебувають в постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже добре організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають", - заявив Єрмак.