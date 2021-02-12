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МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко

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МОЗ викупить вакцину проти коронавірусу в дистриб'юторів, щоб безплатно вакцинувати людей, - Ляшко
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ готове викуповувати COVID-вакцину, яку дистриб'ютори будуть виводити на ринок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Віктор Ляшко сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1".

Коментуючи можливість появи вакцини від коронавірусної інфекції на комерційному ринку, він сказав: "З'явиться, але не на перших етапах. Держава робить все можливе, щоб вакцинація була виключно безкоштовна і добровільна. Навіть якщо у дистриб'юторів з'являється такий продукт, і вони готові завести його в Україну, - звертайтеся до МОЗ, ми викупимо цю вакцину", - сказав Ляшко.

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Топ коментарі

  • Irada
    Да расскажите кто-нибудь этому глухому и слепому недоразумению, что нет никаких дистрибьюторов. Даже дети наверное уже знают, что вакцину продают только по договорам с государственными структурами.
  • Roman Kovalyov
    Дистрибьютеры известны, ФОПы Степанов и Богатырёва.
  • Игорь Монахов
    100% (я об этом уже писал тут) - ТОЛЬКО на прямую от производителя, и они(производители) продают только - правительствам любой страны кому она нужна !!! И никому больше!!!! Точка ! ..Дистрибьюторскую сеть Гербалайф они хотят бля устроить !!! Не, ну не поцы !!! Тут все серьезней чем они зеленые-овцы думают и за что придется отвечать головой если что !!!
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