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Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк

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Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк
В останні звіти СММ ОБСЄ про ситуацію на Донбасі не увійшли такі грубі порушення перемир'я як ведення снайперського вогню збройними формуваннями РФ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі грубі порушення з боку російських збройних формувань як застосування 120-мм мінометів 8 лютого поблизу Південного чи снайперський вогонь, який забирає життя українських військових, на жаль, не ввійшли до звітів СММ", - сказав він.

Представник України повідомив, що лише за тиждень з 1 до 7 лютого на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще шестеро дістали поранення.

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"По всій лінії зіткнення мають місце регулярні сплески насильства. І хоча їх інтенсивність залишається значно нижчою, ніж у попередні роки, цю негативну тенденцію не можна ігнорувати. Сьогодні ми отримали повідомлення про ще одного загиблого українського військовослужбовця та пораненого бійця", - зазначив Цимбалюк.

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Топ коментарі

  • Олег Войтенко
    То есть вы уроды зебильные пишете жалобы слепоглухонемым в ответ на обстрелы, а в итоге обсе даже эти жалобы игнорирует, и это все на что вы способны? Это просто за гранью добра и зла, пархатый уродец зельцман просто отдает на убой наших воинов вообще просто так, может рассчитывая что кацапам просто надоест убивать украинцев?
  • три - пятнадцать
    ето уже была бы не обсе, а какая приличная организаниция - тут важно не путать...
  • Borys Yak
    "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!"
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