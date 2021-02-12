Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк

В останні звіти СММ ОБСЄ про ситуацію на Донбасі не увійшли такі грубі порушення перемир'я як ведення снайперського вогню збройними формуваннями РФ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі грубі порушення з боку російських збройних формувань як застосування 120-мм мінометів 8 лютого поблизу Південного чи снайперський вогонь, який забирає життя українських військових, на жаль, не ввійшли до звітів СММ", - сказав він.

Представник України повідомив, що лише за тиждень з 1 до 7 лютого на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще шестеро дістали поранення.

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"По всій лінії зіткнення мають місце регулярні сплески насильства. І хоча їх інтенсивність залишається значно нижчою, ніж у попередні роки, цю негативну тенденцію не можна ігнорувати. Сьогодні ми отримали повідомлення про ще одного загиблого українського військовослужбовця та пораненого бійця", - зазначив Цимбалюк.