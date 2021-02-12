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Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ

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Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ
Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Bloomberg.

Співробітники Facebook аналізували фотографії, які публікували учасники заворушень. Водночас спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання осіб не застосовувалося.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в безлади і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ятеро людей.

Читайте: Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    маладец Facebook!
    а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
    двигать - може и вообще бы ничего не было.

    рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
    особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
  • Senator S 01a656ec
    Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2529 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 675если это один и тот же Путлер,тогда считай меня Маодзедуом
  • loma chenko
    Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 8387
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