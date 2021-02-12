Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ

Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Bloomberg.

Співробітники Facebook аналізували фотографії, які публікували учасники заворушень. Водночас спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання осіб не застосовувалося.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в безлади і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ятеро людей.

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