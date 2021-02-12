Кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила на пленарному засіданні Ради асоціації Україна - ЄС під час обговорення процесу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в блоці "Правосуддя, свобода і безпека".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, Венедіктова розповіла про процес реформування органів прокуратури, розпочатий у 2019 році. Зараз його основний етап, пов'язаний з кадрової перезавантаженням, завершено.

"Ми закінчили атестацію прокурорів на тих же правилах і за підтримки міжнародних партнерів, з якими починали цю процедуру. Із понад 11 тисяч прокурорів, які взяли у ній участь, 7 157 – успішно подолали всі етапи. На часі наповнення системи новими кадрами – переважно юристами, які досі не працювали в прокуратурі. Конкурсний добір відбуватиметься на рівні окружних прокуратур, який стане стартовим для тих, хто хоче працювати в інституції. Крім цього, ми плануємо зміни до законодавства, що відкриють можливість брати на роботу також випускників вишів", - розповіла Ірина Венедіктова.



Генпрокурор наголосила, що торік українська прокуратура вперше в історії отримала Стратегію розвитку, яка є дорожньою картою для кадрового та інституційного удосконалення органу. Також зараз триває робота над Концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку. В планах зміни до кримінального процесуального законодавства для забезпечення швидкого та ефективного розслідування із дотриманням прав людини.

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Генпрокурор також акцентувала увагу на пріоритетних напрямах – антикорупційному, протидії воєнним злочинам та злочинам у військовій сфері, захисту екології, боротьбі з кіберзлочинами та домашнім насильством.



Продовжується підготовка системи оцінювання якості роботи прокурорів за об’єктивними критеріями та розробка стандартів їх діяльності. Підвищить ефективність роботи також впровадження електронного кримінального провадження.



"Ми прагнемо створити прокуратуру європейського зразка, у внутрішніх процедурах функціонування якої враховано кращі міжнародні практики, стандарти та рекомендації", - наголосила Генпрокурор.

Ірина Венедіктова також підкреслила, що важливим євроінтеграційним маркером є також розвиток антикорупційних органів України.

"Одним із ключових пріоритетів і подією цього року є обрання Конкурсною комісією керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в прозорий і транспарентний спосіб. Ми сподіваємось, що з новим очільником САП буде дієвим, незалежним органом з високою суспільною довірою", - заявила Генпрокурор.



Вона зазначила, що відповідність конкурсної процедури високим міжнародним стандартам забезпечується, зокрема, призначенням Радою прокурорів до конкурсної комісії авторитетних міжнародних та українських фахівців: Романа Куйбіди – відомого експерта; Нони Цоцорії – колишньої судді Європейського суду з прав людини; Драго Коса – колишнього голови GRECO та Антикорупційної комісії Словенії; Томаса Фаєрстона – американського юриста, партнера міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie, а також призначенням Верховною Радою України інших 7-ми членів комісії. Наразі відбувається прийом документів від конкурсантів, який триватиме до 15 лютого.

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У четвер, 11 лютого 2021 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова взяла участь у Сьомому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС в м.Брюссель (Королівство Бельгія). Захід відбувся під головуванням Високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і за участю Олівера Варгеї - Комісара ЄС з питань сусідства і розширення.