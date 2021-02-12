Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

"В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь із великокаліберного кулемета. В результаті обстрілу один із захисників України загинув.

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"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - зазначили в штабі.

Водночас, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники здійснювали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі.

З початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюється українськими воїнами.



