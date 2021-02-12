86 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 86 населених пунктів у шести областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

"Станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

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Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 900 осіб та понад 1 тис. 600 од. техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено із снігових заметів 254 транспортні засоби (з початку негоди – понад 802), у т.ч. 5 карет ШМД (з початку негоди - 23) та 5 автобусів (з початку негоди - 28) та надано допомогу 357 особам (з початку негоди – близько 1,2 тис. осіб). Прибрано 3 повалені дерева (з початку негоди - 14). Від ДСНС залучалось 476 чол. та 133 од. техніки.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (за добу надано допомогу 29 особам, з початку негоди – понад 300).

Також повідомляється, що для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 12 чоловік та 7 одиниць техніки.

Координацію дій з ліквідації наслідків негоди здійснюють штаби облдержадміністрацій та Укравтодору.