Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма з відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона на затвердженні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він сказав у програмі "Право на владу".

"Ліцензійне виробництво. Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затвердженні про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 мільйонів в бюджеті передбачено на біокластер "Біобезпека", який передбачає відновлення власного виробництва вакцин, зокрема, методом локалізації", - пояснив він.

На уточнювальне запитання, чи можна купити ліцензію, до прикладу, Pfizer, Ляшко відповів: "Не так-то просто, як вам здається. Сьогодні немає таких потужностей, які можуть запустити виробництво мРНК-вакцини методом локалізації і синтезу".

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"100 мільйонів це для запуску. Ми не запустимо високотехнологічний продукт з нуля. Це треба розуміти і говорити це людям. Нам треба запустити процес виробництва. У нас немає вакцини виробництва проти туляремії, у нас немає сироваток проти дифтерії і тому подібне. Це те, що ми можемо запустити", - зазначив головний санітарний лікар.

Напередодні Ляшко повідомив, що першою в Україні може бути доставлена ​​вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.