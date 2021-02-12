Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех
Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саїд Хатібзадех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Закиди, висловлені у статті CBC News - неточні й безпідставні, а багато заяв, приписуваних главі іранського МЗС, істотно не відповідають фігурам мови, які він зазвичай вживає. Саме твердження, що подібний запис існує, є неправдивим", - сказав Хатібзадех.
Він закликав уряд Канади "діяти професійно, відмовившись від безплідної жаги сенсацій, та подати експертний звіт стосовно інциденту, якщо Канада має власну думку".
Хатібзадех також звинуватив Канаду в політизації трагедії рейсу PS752.
"Члени родин, які втратили своїх близьких у цій трагедії, переживають глибокий сум, який складно полегшити. Ми закликаємо Канаду не примножувати горя родин такими діями та чутками", - додав речник іранського МЗС.
Раніше суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, де йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.