Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує"
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Глава Інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві.
Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Дробович зазначив, що УІНП ще вивчає рішення Окружного адмінсуду Києва, але здивований активністю цього суду в таких питаннях.
"Дивує кількість рішень, які ухвалює останнім часом ОАСК, і які стосуються політики пам'яті", - зазначив Дробович.
При цьому він підкреслив, що Інститут нацпам'яті не оскаржуватиме це рішення суду, бо це прерогатива Київради.
Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.