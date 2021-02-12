"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками

На вчорашньому засіданні Радбезу ООН Росія знову спробувала звинуватити Україну в "повній байдужості" до жителів Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга, 11 лютого відбулося засідання Радбезу ООН щодо Донбасу: Москва скликала його і знову використовувала як майданчик для озвучування фейків про війну Росії проти України. Представник РФ традиційно сказав, що "доказів цієї самої російської агресії на Донбасі ніхто так і не надав".

Київ із союзниками звинуватив Росію в блокуванні мирного процесу, на що представник окупантів заявив: "Україна окупувала Україну і веде війну на своїй власній території". Цей наратив не змінюється з 2014 року.

Представник ФРН Крістоф Хойсген нагадав про те, як Кремль бреше про трагедію рейсу МН17, як тривало захоплення Дебальцевого вже після укладення угод, як РФ не відвела важке озброєння, як 94% всіх інцидентів доступу ОБСЄ на сході пов'язані з блокуванням з боку окупантів, як Москва видає паспорти РФ на Донбасі, як вона порушила Будапештський меморандум.

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"Замість того, щоб намагатися надати легітимність маріонеткам, вам слід зосередитися на виконанні своєї роботи. Краще б, нарешті, відкрити КПВВ "Золоте" і "Щастя", а не розповідати тут фантастичні історії", - звернувся посол ФРН до постпреда РФ в ООН Василя Небензі.

Росіянин у відповідь на це заявив, що "Росія не брала на себе зобов'язання примушувати частину України залишатися в її складі проти волі місцевого населення", а також назвав ФРН і Франції "співучасниками злочинів проти населення Донбасу, які вчиняє Київ".

У заяві представника США Родні Хантера сказано, що "Росія за останній рік активізувала свої зусилля з дестабілізації України і підриву суверенітету України", і що "санкції у відповідь на її агресію залишаться в силі доти, поки вона не змінить курс".

Глава делегації США Рід Такер закликав Росію вивести війська з України, припинити підтримку бойовиків і виконати зобов'язання за угодами.

У спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, Бельгії, Німеччини, Норвегії та Британії йдеться про те, що країни "стурбовані збільшенням числа порушень режиму припинення вогню з листопада". Вони закликали РФ "негайно припинити розпалювання конфлікту і надавати фінансово-військову підтримку" бойовикам.

Заступник генсека ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що "якщо переговори зайдуть в безвихідь, існує реальний ризик погіршення ситуації".