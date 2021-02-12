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Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ

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Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ
Український воїн загинув від пострілу снайпера найманців РФ на напрямку Мар'їнка.

Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 11 лютого близько 21.00 на напрямку Мар'їнка від пострілу снайпера ЗС РФ загинув ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлена ​​відповідна нота в СММ ОБСЄ.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", - підсумували в делегації.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От сукі...
    ЗЕЛЕНСЬКИЙ, скотина, приводь війська в бойову готовність !
    Сцикло недороблене !!! От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8338
    Або йди геть з посади !
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Если бы на месте Украины был Израиль, от позиций с которых стреляли , остался бы только пепел.
    А если бы стрелявшая тварь выжила, была бы идентифицирована и получила бы пулю прямо в мухосранске своем
  • Прощай немытая раССея
    "Мир в глазах Пукина"..... От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4710
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