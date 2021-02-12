Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ
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Український воїн загинув від пострілу снайпера найманців РФ на напрямку Мар'їнка.
Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, 11 лютого близько 21.00 на напрямку Мар'їнка від пострілу снайпера ЗС РФ загинув ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Українською стороною СЦКК направлена відповідна нота в СММ ОБСЄ.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", - підсумували в делегації.