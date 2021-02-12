Республіканці планують створити в США нову "антитрампівську" партію, - Reuters

Через удар, який експрезидент США Дональд Трамп завдав по іміджу Республіканської партії, зокрема підтримкою штурму Капітолію в січні, її чільні члени збираються створити нову велику політичну силу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це пише Reuters.

Неназвані учасники цих обговорень вже підтвердили, що минулого тижня понад 120 топреспубліканців з адміністрацій експрезидентів Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша і самого Трампа провели Zoom-конференцію з цього приводу.

Вони обговорювали створення нової правоцентристської політсили на базі Республіканської партії та заснованої на "принциповому консерватизмі", а також, зокрема, прихильності Конституції і верховенству закону, які, за словами учасників, відкидалися Трампом.

Головним приводом для зустрічі стала спроба республіканців заблокувати підтвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах, а також їхнього небажання голосувати за імпічмент Трампа.

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"Значна частина Республіканської партії радикалізує американську демократію і загрожує їй. Партія має підтвердити свою прихильність істині, розуму і основоположним ідеалам, або нам вочевидь знадобиться щось нове", – говорить політичний директор Республіканської конференції в Палаті представників Еван Макмуллін.

Як свій метод роботи нова партія не тільки висуватиме своїх представників на виборах, а й також підтримуватиме правоцентристських кандидатів від інших партій – зокрема, республіканців, незалежних або навіть демократів.

Нагадаємо, що в січні американські ЗМІ писали про те, що Трамп обговорював зі своїми однопартійцями створення нової Патріотичної партії.

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