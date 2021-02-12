Ефективна імплементація Угоди про асоціацію України з ЄС - мій особистий пріоритет як глави уряду, - Шмигаль

Учора в Брюсселі завершилося сьоме засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, яке відбулося під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Засідання Ради асоціації засвідчило важливість подальшого зміцнення економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію. Україна продовжить свою політику щодо наближення до європейських стандартів у всіх галузях у рамках виконання положень Угоди про асоціацію", - підкреслюють у Кабміні.

Також з посиланням на заяву Шмигаля зазначається, що сторони відзначили важливість подальшої роботи над інтеграцією енергетичної системи України з європейською, а також важливість для України продовжувати реформу в енергетичному секторі.

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Члени української делегації наголосили, що Україна продовжить імплементацію законодавчих ініціатив, які стосуються Європейського зеленого курсу.

Крім того, будуть продовжені спільні проекти у сферах енергоефективності, трансформації вугільних регіонів та боротьби зі змінами клімату.

Прем'єр-міністр України в свою чергу зазначив, що співпраця між Україною і ЄС продовжиться в галузі наукових досліджень, освітніх проектів, міграційної політики, кібербезпеки, цифровізації та інших сферах.

"Ефективна імплементація Угоди про асоціацію залишатиметься ключовим пріоритетом реформаторських зусиль української влади та моїм особистим пріоритетом як Глави Уряду", - підкреслив Денис Шмигаль.