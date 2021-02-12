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Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко

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Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що покарати учасників проплачених протестів неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас дуже ліберальне законодавство. Будь-хто в нашій країні може виплачувати мільйони гривень за організацію платних акцій протесту, за наймання якихось людей, які будуть ходити з транспарантами "за" або "проти". Я у 2015 році розробив законопроєкт (про незаконність платних мітингів — ред.), але мене не підтримали колеги. Нам потрібно задокументувати те, що ці хлопці та дівчата роблять разом. Як правило, вони отримують гроші, доларів по 500 в місяць, вони учасники спортивних клубів. Але це не є незаконним", - зазначив заступник міністра.

Геращенко розповів, що за подібні вчинки неможливо нікого покарати.

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"Поки людина не скоїла великий злочин, її фактично не можна посадити в СІЗО. Дрібне хуліганство — суди відпускають під особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Потім ці люди приходять в телестудії — як тільки ти починаєш когось заганяти, він відразу стає телезіркою", - пояснив заступник голови МВС.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Так ви можете кожний протест проголосити проплаченим.
    Ні, Антоша, так не піде.
    Тебе взагалі потрібно від влади гнати. Жирна нікчема..
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Обеспечьте достойную жизнь своим гражданам, и сразу прекратятся авантюрные протесты.
  • Наглая Морда
    а как определять будут проплаченые протесты?
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