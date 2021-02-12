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Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива

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Затяжне спекотне літо і пізня зима. 30-градусні морози, а через тиждень потепління до +15. Клімат змінюється в усьому світі, - тепер це відчуває і Україна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, 2020 рік був одним з двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. У цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури, кажуть кліматологи.

Навіть локдаун, а як наслідок і зниження соціальної активності, не поліпшили ситуацію. Навпаки, вчені Національного центру атмосферних досліджень США повідомили, що планета ще більше нагрілася за час карантинних обмежень.

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива 01

За словами міністра охорони довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського, зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльності великих підприємств, викид метану від великої рогатої худоби, а також вирубки лісів.

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При цьому він уточнив, що питання вирубки лісів неоднозначне, адже, за словами міністра, молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий. Тому потрібно збільшувати площу нових насаджень.

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива 02

Через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій і нестача питної води в центральних і південних регіонах, пояснив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

За прогнозами кліматологів, весна в Україні настане рано, хоча до середини березня в країні очікується зимова погода. А ось квітень і травень принесуть сюрпризи для українців. Кінець лютого порадує потеплінням, але не варто спокушатися - за ним буде нове похолодання.

Топ коментарі

  • wittmann1980
    Бредятина, леса надо меньше вырубать, а эту зеленую хрень с выбросами оставьте для неведающих, они, может и портят качество воздуха, но, никак не влияют на сам климат. Естественные температурные колебания планеты никто не отменял, они были до людей будут после них. Есть полно источников где можно отследить по архивам температуры разных регионов за более чем 100лет, никаких аномалий, только естественные колебания.
  • Сергей Иванофф
    Зато в Украине снежок и физкультура! Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 1497
    Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 864
  • Yakov Yakov
    зразу видно, що роман абрамовський проходив ускорені курси в Трускавці.
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