Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні
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На річницю узгодження комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу посольство США в Україні в черговий раз закликало РФ припинити збройну агресію проти України.
Відповідний заклик пресслужба посольства опублікувала на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"6 років тому був узгоджений комплекс заходів з виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватися свої домовленості, вивести свої сили і зброю та припинити агресію", - сказано в повідомленні.