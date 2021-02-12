Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні

На річницю узгодження комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу посольство США в Україні в черговий раз закликало РФ припинити збройну агресію проти України.