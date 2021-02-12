Новини • Агресія Росії проти України

Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні

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Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні
На річницю узгодження комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу посольство США в Україні в черговий раз закликало РФ припинити збройну агресію проти України.

Відповідний заклик пресслужба посольства опублікувала на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"6 років тому був узгоджений комплекс заходів з виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватися свої домовленості, вивести свої сили і зброю та припинити агресію", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    вот что крест животворящий с расеюшкой творит -

    Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
    «Хочешь мира - готовься к войне», - отметил он.
    прощай немытая расия, страна мудил и дураков...
  • Vladimir T fd7dc273
    Не ошибусь, если скажу, что США - единственные в мире, кто делает подобные заявления в поддержку Украины?
  • Василий Васильев 4e7382b9
    Добрым словом и пистолетом можно больше сделать, чем просто добрым словом.
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