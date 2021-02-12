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Нардепу вперше повідомлено про підозру за "кнопкодавство" у Раді, - Офіс генпрокурора

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Нардепу вперше повідомлено про підозру за "кнопкодавство" у Раді, - Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату України за "кнопкодавство" на пленарному засіданні Верховної Ради. Це перший випадок притягнення до відповідальності за "кнопкодавство".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ

"Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", - повідомила Венедіктова

За її словами, народний депутат викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з'явився і про причини неявки не повідомив.

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Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту.

"Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" - важливий запобіжник, яким необхідно активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону", - підкреслила генпрокурор.

Топ коментарі

  • porto-franko
    статья ни о ком
  • Владимир Сливка
    Вы еще не поняли что у нас перед любым голосованиям сперва убеждаются в том что тот закон который выставляется на голосование будет принят.И если для его принятия не хватает голосов то их покупают,кому должность кому деньги.Так что кнопкодавство это только исполнение договоренностей тем более что без регистрационной карточки отсуствуещего система РАДА голос не примет.Вопрос только в другом существуют ли дубликаты карточек депутатов.Етим вопросом почему-то никто не интересуется.
  • alexs panasonic
    И кто это? Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 375
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