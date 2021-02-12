На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко

У Тернопільській області намагалися "зам'яти" кримінальне провадження щодо водія, який у стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть пішохода.

Про це заявив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно виявив шокуючий випадок. У вересні минулого року у Тернопільській області п’янючий водій збив пішохода.

За даними журналістів її тіло розірвало. Частина залишилась на дорозі, інша – була на дереві. Деякі внутрішні органи опинились в авто.

Зареєстровано кримінальну справу, експертиза виявила у крові водія 1,74 проміле алкоголю (майже у 9 раз вище норми).

Але очевидно водій знайшов можливість "порєшати". При чому комплексно.

Кримінальну справу тихо закрили у січні 2021. Замість цього на водія склали протокол про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП. Його розглядав суддя Чортківського суду Парфенюк, який 28 січня визнає водія винним, але ... закриває справу за строками.

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Вчора я розповів як у Тернопільській області слідчі та судді повністю відмазали водія, який пяним (1,74 проміле) збив жінку. Її розірвало на шматки.

Сьогодні зясувалось, що заступник прокурора області Божко ще 29 січня скасував постанову про закриття кримінальної справи і розслідування поновлено.

Але ввечері мене очікував ще один шок. Справа у тому, що у поліції розказували, що потерпіла безхатько та ще й пяна була.

Мені ж написала дочка загиблої. Ніяка вона не безхатько. Мала будинок і велику сімю - 4 дітей (один неповнолітній) і чоловіка. У її крові не виявили алкоголю. Тобто у поліції ще й брехали, щоб зменшити увагу до справи. Мабуть думали що на безхатька ніхто не зверне увагу.

Справу закрили і потерпілих навіть не повідомили. Потім суд закрив справу за пяне водіння. Тобто чисте "рішалово".

Сподіваюсь тепер справу не злиють, а покарання понесе не лише водій, але й слідчі, прокурори та судді, які його відмазували", - розповів Маселко.

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