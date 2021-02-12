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Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ. ФОТОрепортаж

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Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони виконували завдання зі збору секретних відомостей з боєготовності і забезпечення ЗС України.

Оперативники спецслужби задокументували, що агентам поставили завдання отримати секретні документи. Зокрема, про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії. Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі та контррозвідники СБУ затримали агентів російської спецслужби під час контрольованої передачі "таємних" документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку. Операція відбувалася згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Припинення протиправноі діяльності відбувалось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ 01
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ 02
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ 03

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    досить гратися у лібералізм під час війни!
    смерть шпигунам!
  • Kolja Stambulskij
    СБУ старается....что бы забыли как их начальники друг друга у киллеров заказывают....
  • ALEX SUROVV
    И что дальше? Или отпустят или обменяют на таксистов. Почему у нас не работают законы когда предателей Родины садят на 20 лет или на пожизненное как на Рашке? Кого вы напугаете своими задержаниями? У нас *евробляхеров* жестче наказывают чем предателей и колаборантов которые наносят многомиллиардные ущербы государству
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