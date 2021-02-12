Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони виконували завдання зі збору секретних відомостей з боєготовності і забезпечення ЗС України.

Оперативники спецслужби задокументували, що агентам поставили завдання отримати секретні документи. Зокрема, про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії. Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі та контррозвідники СБУ затримали агентів російської спецслужби під час контрольованої передачі "таємних" документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку. Операція відбувалася згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Припинення протиправноі діяльності відбувалось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.





