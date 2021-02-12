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"Хочеш миру - готуйся до війни!" - глава МЗС Росії Лавров погрожує війною Євросоюзу. ВIДЕО

21 091125
"Хочеш миру - готуйся до війни!" - глава МЗС Росії Лавров погрожує війною Євросоюзу. ВIДЕО
Російське МЗС заявило про можливість розриву відносин з Євросоюзом у разі запровадження санкцій для чутливих секторів економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, в МЗС Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, в разі якщо ЄС буде вводити санкції, які створюють реальні ризики для секторів російської економіки.

"Росія не хоче бути ізольованою від світової життя. Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

За його словами, російська влада готова до такого розвитку подій.

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"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули неодноразово, що в якихось галузях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах", - сказав Лавров.

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У ЄС заявили, що поки Російська Федерація не почне виконувати Мінські угоди з врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде. Також в Євросоюзі вважають, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Росія погрожує розривом відносин з ЄС: "Хочеш миру - готуйся до війни" - Цензор.НЕТ 4108
  • Ksenia VB
    Кацапи давно ведуть військові дії проти Заходу.
  • Igor Bogolyubov
    Как сказал уважаемый пан Виталий Портников: «Война с православной Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее». В одном из интервью православный убийца москвич Игаль Гиркинд сказал следующее:
    «война на Украине не прекратится до тех пор, пока существует Украина. Даже, если вся её территория превратится в выжженную пустыню».
    Пока жив обнулёныш Кабаевой, на Донбассе будут гибнуть от пуль российских снайперов украинские военные, и подрываться на российских минах «Лепесток», разбросанных ночью с беспилотников, трактористы, пастухи и школьники.
    Европейцы уже убедились, что Московия - террористическая страна и её православные диверсанты из ФСБ и ГРУ не напрягаясь могут устроить авиакатастрофу для польского Правительства, сбить пассажирский «БОИНГ», организовать железнодорожное крушение, убрать неугодного политика в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, задушить шарфом в ванной комнате в Лондоне российского олигарха или отравить полонием и «Новичком» в Лондоне и Солсбери своих бывших агентов, отказавшихся сотрудничать с «Конторой». Главная мантра росиян про Украину: «Будєм жечь эту вашу окраину!».
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