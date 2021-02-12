"Хочеш миру - готуйся до війни!" - глава МЗС Росії Лавров погрожує війною Євросоюзу. ВIДЕО

Російське МЗС заявило про можливість розриву відносин з Євросоюзом у разі запровадження санкцій для чутливих секторів економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, в МЗС Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, в разі якщо ЄС буде вводити санкції, які створюють реальні ризики для секторів російської економіки.

"Росія не хоче бути ізольованою від світової життя. Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

За його словами, російська влада готова до такого розвитку подій.

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"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули неодноразово, що в якихось галузях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах", - сказав Лавров.

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У ЄС заявили, що поки Російська Федерація не почне виконувати Мінські угоди з врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде. Також в Євросоюзі вважають, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів.