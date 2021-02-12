Втрати від окупації Донбасу становлять 375 млрд грн, а на відновлення буде потрібно понад $21 млрд, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив із посиланням на експертні дані, що втрати від окупації територій у Донецькій і Луганській областях наразі становлять 375 млрд грн без урахування вартості активів.

"За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 млрд грн, і це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях", - сказав він під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Резніков додав, що за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей оцінюють у більше ніж $21 млрд.

За даними Національного банку України, станом на 12 лютого курс 27,838 грн/$.

Читайте: Кабмін до квітня підготує першу частину законопроєктів з розвитку економіки Донбасу, - Резніков