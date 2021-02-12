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Європарламент зажадав зупинити запуск Білоруської АЕС

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Європарламент зажадав зупинити запуск Білоруської АЕС
Європарламент прийняв резолюцію, що вимагає призупинити запуск Білоруської АЕС в Островці через побоювання, пов'язані з її безпекою.

Голосування щодо документа відбулося в четвер на пленарній сесії в Брюсселі, повідомляє пресслужба Європарламенту.

За документ виступили 642 депутати, 29 проголосували проти, ще 21 особа утрималася. "Депутати Європарламенту вимагають призупинити запуск Білоруської атомної електростанції в Островці через серйозні побоювання з приводу її безпеки", - зазначено в повідомленні.

Також єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, виступаючи на дебатах у парламенті, повідомила, що експерти Євросоюзу завершили візит на АЕС поруч з містом Островець для проведення стрестестів і готують звіт за їхніми результатами до початку березня.

Група європейських регуляторів почали проведення стрестестів на БелАЕС у взаємодії з Мінськом у 2018 році. Цей процес повинен був підтвердити рівень безпеки станції, що дозволило б Білорусі безперешкодно експортувати електрику в країни ЄС, чому намагаються перешкодити Литва і Польща. Будівництво АЕС в Білорусі ведеться за російським проектом.  БелАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен. Генпідрядником виступає "Атомбудекспорт" (входить в Росатом).

3 листопада 2020 року перший енергоблок БелАЕС був включений в об'єднану енергосистему країни. Починаючи з середини січня 2021 року приблизно половину вироблення АЕС закуповує України. Найбільшим імпортером електроенергії на АЕС в Білорусі стала компанія олігарха Віктора Пінчука "Дніпросталь-Енерго".

Топ коментарі

  • Софія Гетьман
    Україна навпаки зупинила свої АЕС для того щоб Пінчук міг купувати білорруську електрику, а Коломойський і інші виродки російську. Ось так Україна віддає свої гроші російським окупантам, замість того щоб пустити їх на потреби свого населення.
  • Михаил Дужик
    Где вы были когда эту станцию только начинали строить?
  • Voc Vox
    Новина зі Швеції: Грета Тунберг відморозила вуха на мітингу проти глобального потепління ...
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