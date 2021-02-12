"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп

На думку народного депутата України та першого заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренко, майже мільярд гривень, які надали державні банки України для урегулювання ситуації на ринку "зеленої" електроенергії, пішли не за призначенням.

Так, замість виплати боргів держави перед виробниками ВДЕ, гроші були спрямовані на погашення різних штрафів та пені, які придумали у компанії "Енергоатом".

Про це Кучеренко повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши лист, що підтверджує факт списання грошей на пені та штрафи.

На його думку, вся ця корупція та добре спланований безлад в енергетичній системі країни неможливі без керівної ролі головного регулятора ринку - НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

"4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь Енергоатому рішення про перерозподіл коштів державних банків. "Гарантований покупець" виплатив 900 мільйонів гривень не тільки "зеленим" електростанціям, а ще й Енергоатому", - зазначив він.

За словами нардепа, вже можна й не згадувати навіть про те, що держбанки давали кошти для виплати боргів лише підприємствам зеленої енергетики. "На це закрили очі, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів", - пише Кучеренко.

"Майже всі отримані кошти керівництво Енергоатому списало на погашення різних штрафів та пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли", - додає він.

На думку нардепа, корупціонери й надалі продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи та пені, щоб вимагати більше грошей від держави, які підуть не на зазначені цілі, а "в чиїсь конкретні кишені".

Нагадаємо, 10 лютого 2021 в Енергоатомі НАБУ провело обшуки у справі реалізації Енергоатомом електроенергії за заниженою ціною в грудні 2020 року, що могло призвести до збитків підприємства розміром близько 2,4 млрд грн. Енергоатом продав електроенергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а ті вже реалізували е/е кінцевим споживачам в рази дорожче за ціну закупівлі в Енергоатома.

Дещо раніше, 25 січня 2021 Директора із запобігання і протидії корупції Енергоатому Олега Поліщука було звільнено з порушенням процедури т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним. Причиною звільнення стало повідомлення до НАЗК та Міненерго про можливе порушення Закону України "Про запобігання корупції" Петром Котіним, т. в. о. президента Енергоатома.