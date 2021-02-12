Окупанти залишили кримського політв'язня Яцкіна під арештом до 16 квітня

Справу політв'язня Яцкіна розглянули без участі адвоката, термін утримання під вартою продовжили ще на два місяці.

"Суд" у Криму залишив політв'язня Івана Яцкіна під арештом до 16 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку адвоката Миколи Полозова.

Клопотання слідчого ФСБ Росії про продовження терміну утримання під вартою українському політв'язню Івану Яцкіну, обвинуваченому російською владою в шпигунстві, було розглянуто Московським міським судом без участі адвоката обвинуваченого.

"Московський міський суд продовжив термін утримання під вартою Івану Яцкіну до 16 квітня", - йдеться в повідомленні адвоката. Полозов нагадав, що термін утримання під вартою в Яцкіна закінчувався 16 лютого, в зв'язку з чим адвокатом було заздалегідь заявлено клопотання слідчому про призначення дати судового засідання про продовження терміну утримання його підзахисного на 15 лютого. Клопотання Полозова було пов'язано з тим, що 11 і 12 лютого він був зайнятий в судовому процесі у "справі Джемілєва" у Вірменському міському "суді" в Криму.

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"Як доказ участі в раніше призначених судових засіданнях в Криму, мною були представлені слідчому повістки міського суду м. Армянськ про виклик мене як захисника Мустафи Джемілєва на зазначені дати", - уточнив адвокат.

"Як пізніше з'ясувалося, судове засідання щодо мого підзахисного Івана Яцкіна про продовження йому терміну утримання під вартою відбулося без моєї участі ...", - написав у повідомленні Микола Полозов.

Кримчанин Іван Яцкін звинувачується в державній зраді у формі шпигунства. За версією слідства, Яцкін "передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії в Криму". Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Яцкін був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і продовжують утримувати в СІЗО "Лефортово".