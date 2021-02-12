Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що за часів свого президентства багато чого недопрацював.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

На запитання про те, що, на думку Кравчука, у ТКГ "не доробили", він відповів:

"Я 63 роки при владі… Я багато чого не доробив, я не міг тоді оцінити, маючи у ті часи доступ до Ленінської бібліотеки, маючи доступ до архівів, я не міг, не вистачило в мене можливо досвіду, можливо позиції, по-справжньому оцінити Росію, яка воює 150 років, і яка, крім тиску на інші країни, якщо вони забажають мати свою національну політику, крім тиску не робити цього, вони не знають іншого шляху. Перемовини для них — випадковість", — зазначив Леонід Кравчук.

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Глава Української делегації в ТКГ також розповів, що коли став головою Верховної Ради та президентом, "він не міг поставити питання так, як він ставить його сьогодні": "Дивитись на Росію не як перспективного партнера чи друга, а дивитись на Росію, як на країну, яка ніколи не погодиться із тим, щоб Україна була самостійною і незалежною".

"На жаль, я не зміг об’єднати політичні сили України, і жоден президент не зміг цього досягти, тому що Україна дуже строката, Південь, Захід, Схід… Коли у ВР сидить фракція, яка їздить до Москви консультуватись, як будувати своє життя, вибачте на слові… нам треба бути принциповими, а оцінки жорсткими і системними", — додав Кравчук.