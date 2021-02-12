"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 лютого, активісти пікетують Окружний адміністративний суд Києва на знак протесту проти рішення про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Окружним адміністративним судом Києва проходить акція протесту проти рішення суду про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.

Основна вимога мітингувальників до Президента України Володимира Зеленського закрити Окружний адмінсуд Києва.

Протестувальники розгорнули банер з написом: "Який на#уй Московський?". Також вони палили фаєри і озвучили свої вимоги в гучномовець.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.