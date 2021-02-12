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"Який на#уй Московський?" і "Зеленський, закрий суд": активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 12 лютого, активісти пікетують Окружний адміністративний суд Києва на знак протесту проти рішення про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Окружним адміністративним судом Києва проходить акція протесту проти рішення суду про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.

Основна вимога мітингувальників до Президента України Володимира Зеленського закрити Окружний адмінсуд Києва.

Протестувальники розгорнули банер з написом: "Який на#уй Московський?". Також вони палили фаєри і озвучили свої вимоги в гучномовець.

Також читайте: Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує"

Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 01
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 02
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 03
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 04
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 05
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 06
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 07
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 08
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 09
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 10
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 11
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 12
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 13
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 14
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 15
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 16
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 17
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 18
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 19
Який на#уй Московський? і Зеленський, закрий суд: активісти пікетували Окружний адмінсуд Києва 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.

Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    Судді під час війни приймають політичні рішення на користь агресора і по наказу московського агента. Жесть!!!
  • Oljik
    Все тому що. Зеленский: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована".
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Хтось із "слуг" заявив, що вулиця імені Бандери розділяє українців.
    Тобто, вони вважають, що вулиця Московська українців об'єднує." "Какой на#уй Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева - Цензор.НЕТ 2170

    Слуги-манкурти.
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