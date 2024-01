Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським

Про свої враження від поїздки дипломати розповіли в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тимчасовий повірений у справах США Крістіан Квін разом з Володимиром Зеленським та послами Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади й Швеції побувала поблизу лінії зіткнення, щоб почути, як російські снайпери та очолювані Росією сили намагаються спровокувати українських захисників. США підтримують Україну", - зазначили в посольстві США.

CDA Kvien joined President @ZelenskyyUa & ambassadors from 🇩🇪, 🇫🇷, 🇬🇧, 🇨🇦 and 🇸🇪 near the line of contact to hear how Russia’s snipers and Russia-led forces attempt to provoke Ukrainian defenders. The U.S. stands with Ukraine. #PartnerStrong pic.twitter.com/gj9UrAgvXE

У свою чергу посол Франції в Україні Етьєн де Понсен розповів, що дипломати разом з українським президентом провели весь день біля лінії зіткнення.

"Повна мобілізація Франції, щоб розблокувати переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Мир повинен повернутися в Україну", - підкреслив він.

With President Zelensky we spent the whole day to the Line of contact. Full mobilization of 🇫🇷 to unblock the #Donbas negotiations within the framework of the Normandy format and the Minsk process. #Peace must return in 🇺🇦 https://t.co/y1RWzXbAMs