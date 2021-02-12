"На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом

У Кремлі відреагували на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розрив країни з Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в ході пресконференції.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ повинна бути готова до самостійності.

Пєсков відповів на питання, чи можливий озвучений Лавровим сценарій.

"Звичайно, якщо ми зіткнемося з вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків", - заявив прессекретар Володимира Путіна.

Він підкреслив, що РФ повинна бути готова національною інфраструктурою замінити все те, "чого нас можуть позбавити".

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"Ми повинні бути самодостатні... ми повинні бути готові національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити. Ну це на випадок, якщо безумство переважить, і подібні недружні прояви матимуть місце", - розповів прессекретар.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світової життя.

Так, у ЄС заявляли, що поки РФ не почне виконувати Мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

Як повідомлялося, в Євросоюзі заявляли, що відносини ЄС та Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.