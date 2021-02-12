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Експортне мито на металобрухт дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, скасовувати його не можна, - Каленков

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Експортне мито на металобрухт дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, скасовувати його не можна, - Каленков
Мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, його дію необхідно продовжити.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт нагадав, що в останні роки в Україні діяло експортне мито на металобрухт, що сприяло ефективній роботі підприємств металургійного комплексу. "Це дозволило зберегти десятки тисяч робочих місць, сотні мільйонів навіть мільярдів гривень надходжень до бюджету, тому дуже важливо зберегти це і надалі", - сказав Каленков.

Він підкреслив: Україні вкрай важливо займатися переробкою сировини самостійно і експортувати вже готову продукцію. Так, за його словами, держава отримує в десятки разів більше коштів до бюджету, якщо тонна металобрухту переробляється в сталь і експортується як готова металопродукція.

"Україна повинна проводити активну торговельну політику. Вона полягає в тому, щоб якомога більше стимулювати імпорт - завезення сировини в Україну, для того, щоб сировина перероблялася в Україні. І стимулювати, щоб сировина не вивозилася, не експортувалася з України як металобрухт. А перероблялася в Україні, і поставлялася вже готова продукція", - підсумував Каленков.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

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Топ коментарі

  • Константин Коц
    Тогда почему, если метталомом внутри страны стоит дешевле, чем на внешних рынках, Метивест продает метал внутри страны на 30-50% дороже, чем он продает его на экспорт в свои офшоры, экспортная пошлина сделала Ахметова богаче на один замок во Франции, а тех кто является собственниками металлолома, нищих которые его собирают и продают на приемки беднее... так о какой пользе, ты продажная ахметовская с#ка рассказываешь?..
  • Фёдор Гринюк
    Так вот же как раз вопрос в том, чтоб не вывозить металлолом, а использовать тут как сырьё.
  • Сергій Власкоч
    серьезно то есть плевать на тысячи украинцев которые останутся без работы, я даже фамилию эксперта не смотрел, а то что может случится по факту, если эти "слуги" в очередной раз все просрут, мало уровня безработицы вы мне скажите?!
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