Запасів протиожеледних засобів в Україні вистачить до кінця зими, - Укравтодор

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") наголошує на достатності запасів протиожеледних матеріалів в Україні.

"Для розуміння: за вчорашню добу з урахуванням інтенсивних снігопадів та обмерзання дорожники витратили 25,264 тис. тонн піщано-сольової суміші, а також 3,384 тис. тонн чистої солі. Тому розраховуємо, що запасів ПОМ в Україні вистачить до кінця зими", - заявили в пресслужбі "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними "Укравтодору", станом на 12 лютого 2021 року в наявності є 194,8 тис. тонн протиожеледних матеріалів, а також 51,8 тис. тонн солі.

"До нас уже також їдуть додатково 8,45 тис. тонн солі та ще 84 тис. тонн піску, який входить до переліку протиожеледних матеріалів", - повідомили в держагентстві автодоріг.

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За прогнозами синоптиків, сильні снігопади в Україні триватимуть до вечора суботи.