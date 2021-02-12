Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО

Учора ввечері в результаті ворожого кулеметного вогню на Донбасі загинув Владислав Лященко 1996 року народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення 28 ОМБр в соцмережі "Фейсбук.".

"Війна триває...Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але нажаль війна знов обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження, загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті. Висловлюємо щирі співчуття родині Владислава та помстимося за кожного нашого воїна, які ціною власного життя оберігають мирне небо для кожного українця. Спочивай із миром Влад...", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора, 11 лютого близько 21.00 на напрямку Мар'їнки від пострілу снайпера ЗС РФ загинув військовослужбовець ЗСУ.

Читайте: Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС