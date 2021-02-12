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Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО

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Учора ввечері в результаті ворожого кулеметного вогню на Донбасі загинув Владислав Лященко 1996 року народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення 28 ОМБр в соцмережі "Фейсбук.".

"Війна триває...Дуже важко писати такі повідомлення, особливо тоді, коли лише декілька днів тому ми поховали двох наших побратимів. Але нажаль війна знов обірвала ще одне життя, тому із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження, загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті. Висловлюємо щирі співчуття родині Владислава та помстимося за кожного нашого воїна, які ціною власного життя оберігають мирне небо для кожного українця. Спочивай із миром Влад...", - сказано в повідомленні.

Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 01

Як повідомлялося, вчора, 11 лютого близько 21.00 на напрямку Мар'їнки від пострілу снайпера ЗС РФ загинув військовослужбовець ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
    Світла пам'ять загиблому воїну..
  • Sergii Ustim
    Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе - Цензор.НЕТ 4255
  • Пан Перець
    НужнА простА пєрєстать стрелять...
    В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
    Я увідєл в глазах фуйла міррр...
    Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...

    Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
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