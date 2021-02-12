Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на сьогоднішньому засіданні призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "НАШ", в прямому ефірі якого 15 грудня минулого року брав участь експрем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Микола Азаров, який вів діалог із ведучими програми Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій, заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України. Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що у виступі Азарова містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Також читайте: Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

У свою чергу ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію, підкреслюють в Нацраді.

"Оскільки співрозмовник, запрошений до участі в програмі, є постійним учасником передач телеканалу "НАШ", його позиція з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії. Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння", - зазначають у Нацраді.

Національна рада в період з 26 лютого по 12 березня проведе позапланову невиїзну перевірку діяльності телеканалу для з'ясування дотримання ним низки законодавчих вимог законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Читайте: Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії