Найманці РФ мінують місцевість поблизу позицій Об'єднаних сил за допомогою ПОМ-2, - розвідка

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних і артилерійських підрозділів 1 і 2 АК на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, повідомляється, що противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже уздовж всієї лінії зіткнення.

Крім того, на окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування.

Також читайте: Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка