У Конституційному Суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.
Подання надійшло від 45 народних депутатів. Серед них нардепи фракції "За майбутнє" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолій Урбанський, групи "Довіра" - Лариса Білозір, Сергій Шахов, Сергій Вельможний і інші.
Як повідомила в Telegram представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, оскарження стосується проведення виборів виключно за пропорційною системою.
"Народні депутати вважають, що виключення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардепка.
Вона додала, що в поданні оскаржений пункт прикінцевих та перехідних положень Кодексу, згідно з якими втрачав силу закон "Про вибори народних депутатів України".