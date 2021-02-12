У Конституційному Суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні

У Конституційний Суд надійшло подання народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Подання надійшло від 45 народних депутатів. Серед них нардепи фракції "За майбутнє" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолій Урбанський, групи "Довіра" - Лариса Білозір, Сергій Шахов, Сергій Вельможний і інші.

Як повідомила в Telegram представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, оскарження стосується проведення виборів виключно за пропорційною системою.

"Народні депутати вважають, що виключення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардепка.

Вона додала, що в поданні оскаржений пункт прикінцевих та перехідних положень Кодексу, згідно з якими втрачав силу закон "Про вибори народних депутатів України".

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