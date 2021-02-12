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У Конституційному Суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні

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У Конституційному Суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні
У Конституційний Суд надійшло подання народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Подання надійшло від 45 народних депутатів. Серед них нардепи фракції "За майбутнє" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолій Урбанський, групи "Довіра" - Лариса Білозір, Сергій Шахов, Сергій Вельможний і інші.

Як повідомила в Telegram представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, оскарження стосується проведення виборів виключно за пропорційною системою.

"Народні депутати вважають, що виключення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардепка.

Вона додала, що в поданні оскаржений пункт прикінцевих та перехідних положень Кодексу, згідно з якими втрачав силу закон "Про вибори народних депутатів України".

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Задергались пад-ы. Мажоритарку 100 лет назад нужно отменить. Лазейка для мелких проходимцев. Проводить нужно по открытым ( полностью) партийным спискам и все. Единственно что можно, уменьшить проходной барьер для партий с 5 до 4% ( но не более, потому что 3% это перебор.)
  • молодой рабочий
    шариковы рвутся к корыту..мажоры еще те В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине - Цензор.НЕТ 7246
  • jklpqrs
    Верно, но 5% нужно оставить.
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