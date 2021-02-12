Новини • Агресія Росії проти України

Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони

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Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим "тиші".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00, поблизу Золотого-4 ворог двічі застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів, а в районі населеного пункту Новолуганське здійснював повітряну розвідку.

Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Читайте: Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2835
  • irenka ko
    - Мама! Я на войну!

    - Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
  • Панас Стець
    хватило сил носити два броніка... тяжко, видно по лицю... але старається, це не цацки-пецки... до речі, це яка лінія оборони?
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