Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим "тиші".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00, поблизу Золотого-4 ворог двічі застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів, а в районі населеного пункту Новолуганське здійснював повітряну розвідку.

Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

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