Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим "тиші".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З початку поточної доби, станом на 12.00, поблизу Золотого-4 ворог двічі застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17 над позиціями українських підрозділів, а в районі населеного пункту Новолуганське здійснював повітряну розвідку.
Втрат серед українських захисників не зафіксовано.