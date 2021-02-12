Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Законодавство щодо припинення масових заворушень, провокацій і правопорушень - подобається це комусь чи ні, але процес запущений. Я доручив різним органам влади підготувати проєкти відповідних нормативно-правових актів. Найближчим часом парламент ухвалить відповідні закони", - сказав Лукашенко на Загальнобілоруських народних зборах у п'ятницю.
Він уточнив, що оновлене законодавство потрібно не тільки для того, щоб припиняти масові заворушення.
Як повідомлялося, в Білорусі регулярно відбуваються масові акції протесту після того, як Лукашенко фактично захопив владу в країні за допомогою фальсифікацій на президентських виборах.