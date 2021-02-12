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Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено

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Лукашенко анонсував ухвалення закону про припинення масових акцій протесту в Білорусі: Подобається це комусь чи ні, але процес запущено
Парламент Білорусі найближчим часом ухвалить оновлене законодавство щодо припинення масових акцій протесту і правопорушень.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Законодавство щодо припинення масових заворушень, провокацій і правопорушень - подобається це комусь чи ні, але процес запущений. Я доручив різним органам влади підготувати проєкти відповідних нормативно-правових актів. Найближчим часом парламент ухвалить відповідні закони", - сказав Лукашенко на Загальнобілоруських народних зборах у п'ятницю.

Він уточнив, що оновлене законодавство потрібно не тільки для того, щоб припиняти масові заворушення.

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Як повідомлялося, в Білорусі регулярно відбуваються масові акції протесту після того, як Лукашенко фактично захопив владу в країні за допомогою фальсифікацій на президентських виборах.

Топ коментарі

  • Андрей Панчук
    Там вешать некому....
  • Омерзительный
    Всё, сябры. Танцы закончились. Упустили вы момент.
  • Diogen Gdl
    Зашибись. Протестовать запрещено, а раз не протестуют то все всем нравится. Беларусам одели намордник, ошейник и отвели в стойло...
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