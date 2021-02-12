У МЗС РФ пояснили слова Лаврова: Росія готова до розриву з ЄС у разі ініціативи Брюсселя

Росія підтверджує налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом в тому, випадку, якщо на цей крок піде Брюссель, при цьому закликає ЄС до рівноправної співпраці у взаємоповазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявили в Міністерстві закордонних справ Росії

"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали в МЗС РФ.

У той же час, у зовнішньополітичному відомстві РФ закликали Євросоюз до співпраці.

"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправної співпраці і взаємоповаги, про що і сказав Сергій Лавров", - додали в міністерстві.

Читайте: Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.