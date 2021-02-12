Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року
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Для запуску супутника дистанційного зондування Землі ведуться технічні переговори зі SpaceX про сумісність "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на epravda, Україна веде переговори з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску супутника "Січ 2-30 (2-1)".
За словами віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, незабаром стане ясно, чи можливо це здійснити.
Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.
"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років тому. Тому дійсно це стає важливою подією для нас", - розповів глава відомства.