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Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року

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Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року
Для запуску супутника дистанційного зондування Землі ведуться технічні переговори зі SpaceX про сумісність "Січ 2-30 (2-1)" з ракетним носієм компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на epravda, Україна веде переговори з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску супутника "Січ 2-30 (2-1)".

За словами віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, незабаром стане ясно, чи можливо це здійснити.

Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував в Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

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"Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування 10 років тому. Тому дійсно це стає важливою подією для нас", - розповів глава відомства.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3409
  • Шрек Баблокат
    а между прочим, спутник "Січ 2-1" двойного назначения..
    Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8340
  • Senator S 01a656ec
    Сыш Штирлиц..вали НАх... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9009 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9864
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