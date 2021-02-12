США в ОБСЄ: Росія несе відповідальність за всі смерті на Донбасі

Відповідальність за всі смерті і каліцтва на Донбасі несе Росія, яка почала і продовжує підживлювати збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявила тимчасова керівниця місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно відстежуємо повідомлення про порушення режиму припинення вогню на сході України. Минулого тижня спостерігався короткий період відносної тиші, який був порушений сплеском – до 349 порушень, зафіксованих між 5 і 7 лютого. На щастя, жертв серед цивільного населення у 2021 році менше, ніж за цей час минулого року, однак можна і потрібно робити більше. Лише за минулий тиждень щонайменше двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Росія несе відповідальність за загиблих та покалічених у конфлікті, який розпалила та підживлює", - заявила Остріен.

Американська дипломатка додала, що ріст насильства протягом минулих вихідних на Донбасі засвідчив, що "Росія здатна керувати рівнем насильства в Україні, коли цього захоче".

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"І це – очевидне нагадування того, що Росія контролює конфлікт в Україні. Це також підкреслює необхідність виконання Мінських домовленостей, починаючи з виведення Росією її військової техніки та припинення підтримки збройних формувань, маріонеток та інших груп", - заявила Остріен.

Представниця США при ОБСЄ закликала Росію продемонструвати політичну волю у переговорах з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Якщо ми сподіваємось на якийсь реальний прогрес у напрямку мирного та стійкого врегулювання цього конфлікту, то Росія повинна припинити свої марні зусилля із заперечення своєї ролі у конфлікті та продемонструвати таку ж політичну волю, яку продемонстрував Київ. Лише тоді, коли Росія зробить це, можна досягти прогрес у цілях, які лідери "Нормандської четвірки" окреслили на саміті у 2019 році", - заявила вона.

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