Разумков підписав закони про Бюро економічної безпеки і про терміни ліквідації податкової міліції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про Бюро економічної безпеки України (проєкт №3087-д).

Документ передбачає, що Бюро економічної безпеки буде створено як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидія правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон визначає завдання і повноваження цього органу, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки і відповідальність працівників, а також основи співпраці Бюро з іншими установами, підприємствами, організаціями.

Як наголошується в пояснювальній записці, закон посилить ефективність правоохоронних органів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок - зменшення частки тіньового бізнесу в Україні та збільшення надходжень податків і зборів, оптимізація структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази і скорочення загальної кількості працівників, які протидіють злочинності в сфері фінансів.

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Разумков також підписав закон (проєкт №4090), який встановлює терміни ліквідації податкової міліції в зв'язку зі створенням Бюро економічної безпеки України.

Закон передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності закону "Про Бюро економічної безпеки України".

Обидва закони спрямовані на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла ці закони в кінці січня.