Разумков підписав закони про Бюро економічної безпеки і про терміни ліквідації податкової міліції
Документ передбачає, що Бюро економічної безпеки буде створено як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидія правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Закон визначає завдання і повноваження цього органу, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки і відповідальність працівників, а також основи співпраці Бюро з іншими установами, підприємствами, організаціями.
Як наголошується в пояснювальній записці, закон посилить ефективність правоохоронних органів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок - зменшення частки тіньового бізнесу в Україні та збільшення надходжень податків і зборів, оптимізація структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази і скорочення загальної кількості працівників, які протидіють злочинності в сфері фінансів.
Разумков також підписав закон (проєкт №4090), який встановлює терміни ліквідації податкової міліції в зв'язку зі створенням Бюро економічної безпеки України.
Закон передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності закону "Про Бюро економічної безпеки України".
Обидва закони спрямовані на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла ці закони в кінці січня.