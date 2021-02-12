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Європарламент закликає Єврокомісію та ЄС надати підтримку створенню "Кримської платформи", - резолюція

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Європарламент закликає Єврокомісію та ЄС надати підтримку створенню "Кримської платформи", - резолюція
У резолюції про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи. Крім цього, в документі міститься заклик надати ініціативі підтримку.

Про це йдеться в тексті резолюції, прийнятої в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський парламент підтверджує свій заклик щодо (створення - ІФ) міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС; закликає віце-президента Єврокомісії/високого представника Євросоюзу та держави-члени ЄС надати всю необхідну підтримку в створенні міжнародної Кримської платформи, забезпечувати координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України; вважає важливим залучити меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності цієї платформи", - сказано в резолюції.

Також читайте: Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук

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Топ коментарі

  • Біле Пальто
    Зараз би коменти про провал у зовнішній політиці нинішньої влада виглядали б дуже органічно.)))
  • Garry Grant
    Так,озабоченность в данном случае не подходит. Значит выразят солидарность.
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