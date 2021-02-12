На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Або ви з нами, або матимете проблеми!", - з такою погрозою вдерлися контрабандисти у помешкання до охоронців державного кордону України.
"Найімовірніша причина нападу на прикордонників – припинення незаконної оборудки пачкарів минулого тижня. Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину. Законні дії прикордонників обурили ділків і ті, у свою чергу вирішили помститися та залякати правоохоронців", - розповіли в Держприкордонслужбі.
До місця події викликали карету швидкої допомоги та працівників поліції. З метою початку досудового розслідування за ч. 2 ст.345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" прикордонники направили відповідне повідомлення до ГУНП у Закарпатській області, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Закарпатської обласної прокуратури. Особи нападників наразі встановлюються.
У Держприкордонслужбі додали, що впродовж минулого року зафіксовано 27 фактів застосування насильства до особового складу Держприкордонслужби, 3 факти пошкодження військового майна, 9 фактів пошкодження майна військовослужбовців Держприкордонслужби та 15 фактів погроз фізичного насильства відносно особового складу прикордонного відомства.