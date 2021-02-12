Екссудді столичного райсуду повідомлено про підозру за позбавлення прав автомайданівців, - Офіс Генпрокурора

Екссудді одного з районних судів Києва повідомлено про підозру за незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, суддя притягнув до адміністративної відповідальності учасників автомайдану за фактом невиконання водіями вимог про зупинку.

Йдеться про двох учасників колони транспортних засобів, що 29 грудня 2013 року рухалася від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України. Їм було призначено найбільш суворий з можливих за дане правопорушення вид адміністративного стягнення – позбавлення права керування транспортним засобом.

У подальшому апеляційним судом провадження були закриті, а суддя рішенням Вищої ради правосуддя звільнений з посади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора