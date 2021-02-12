На дитячому майданчику в Києві стався вибух, загинула людина (оновлено)

У Києві в Солом'янському районі стався вибух на дитячому майданчику. В результаті події загинула одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Сьогодні близько 15:00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом'янського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і лікарі.

На місці вибуху виявлено тіло місцевого жителя, 1971 року народження. Фахівці профільних служб встановлюють походження предмета, який вибухнув, а також обставини.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.

Також читайте: Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"