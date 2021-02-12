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На дитячому майданчику в Києві стався вибух, загинула людина (оновлено)

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На дитячому майданчику в Києві стався вибух, загинула людина (оновлено)
У Києві в Солом'янському районі стався вибух на дитячому майданчику. В результаті події загинула одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Сьогодні близько 15:00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом'янського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і лікарі.

На місці вибуху виявлено тіло місцевого жителя, 1971 року народження. Фахівці профільних служб встановлюють походження предмета, який вибухнув, а також обставини.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.

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Топ коментарі

  • Amber
    Це вже занадто !
  • Amber
    Як розповіла Вартовим Еспресо очевидиця, чоловік довго сидів на дитячому майданчику, поводив себе не зовсім адекватно. Він представився Віктором Вікторовичем, і розповів, що працює на Кардачах, на радіоринку. чоловік сказав, що життя втратило сенс, хоча в нього четверо дітей, але, на жаль, одну дитину похоронив. Спитав у жінки, чи знає вона, що таке 6 секунд (мався на увазі час від висмикнення чеки до вибуху гранати).

    Жінка не знала, що це таке і не заспокоївши чоловіка пішла по своїх справах.
    А через деякий час пролунав вибух, ймовірно гранати
    . Від отриманих травм чоловік помер на місці!
    . На щастя, на дитячому майданчику більше не було людей і ніхто не постраждав.
    На місці працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.
  • Костянтин Болтівець
    знову розбрат сієте , під час війни ...Як щодо спроби порозумітись , в інтересах України ?
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