Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"

На Донбасі в районі н.п.Павлопіль у п'ятницю на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зараз військового доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

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"Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.