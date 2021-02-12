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У США продали хмарочос компанії Коломойського

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У США продали хмарочос компанії Коломойського
Американська компанія купила хмарочос у Клівленді у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, американська девелоперська компанія K & D Group купила хмарочос 55 Public Square у Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Ціна угоди не розголошується.

У січні глава K & D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за $ 17 млн. Тепер 22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати.

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Дев'ять поверхів будівлі мають зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сама будівля і її гараж потребують ремонту.

Виручка від продажу зберігатиметься на депонуванні, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим у судовий процес.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
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  • Frol Fedoroff
    Что скажите, пан президент? П-ц все ближе?
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  • Andy Tiger
    один мамині тачки, інший хмарочоси -- совпадєніє? В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2097
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