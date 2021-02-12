Печерський суд замітає сліди у справі Байдена-Порошенка - адвокат Головань оприлюднив доказ

Заява Печерського суду від 29 січня про те, нібито він не ухвалював рішення за заявою нардепа від ОПЗЖ Деркача проти Байдена і Порошенка, - це маніпуляція.

Про це пише у блозі на "Українській правді" адвокат п’ятого Президента Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

Він також опублікував скрін одного з інформаційних ресурсів Деркача, де є чітке посилання на рішення Печерського суду від 11 вересня 2020 року.

"Що ж за провадження прокурори зареєстрували 22 січня 2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського суду Волкової аж від 11 вересня 2020?", - запитує Головань.

"Свого часу Деркач представив строкату схему під заголовком "DemoCorruption" з портретами не тільки Джозефа Байдена і Петра Порошенка, а й Барака Обами, Гілларі Клінтон, Джона Керрі, Вікторії Нуланд. Ну і Джорджа Сороса, як же без нього", - пояснює Головань.

"На тій схемі, хоч і дрібними літерами, але зазначена та сама ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. № 757/38675/20-к від 11.09.2020р. Отже, і ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора", - наголошує Головань.

"Саме тому слідчий суддя Волкова та ще дехто похапцем замітають сліди. Адже перспектива опинитися слідом за Деркачем і Дубінським у санкційному списку для них цілком реальна. А той факт, що заявник Деркач швидке закриття кримінальних проваджень не оскаржує, цілком може свідчити про координацію дій російських агентів і мешканців українських владних кабінетів", - резюмує Ігор Головань.

"Квапливе замітання слідів не дивує. Адже санкції до Деркача символічно були застосовані напередодні задоволення суддею Печерського суду Волковою його скарги. А наступне застосування санкцій до учасників пов’язаної з Деркачем проросійської мережі впливу, явно примусило декого у Печерському суді серйозно замислитись", - переконаний адвокат Порошенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати



