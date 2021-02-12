Міносвіти пропонує школам перейти на дистанційну форму навчання через негоду

У зв'язку зі складними погодними умовами і зниженням температури повітря, Міністерство освіти і науки України рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу.